Feuerwerk, Riesenrad, Partyband und Ermäßigungen: Was die Besucher vom 12. bis 21. Juni beim Volksfest vor der Eberthalle erwartet.

Ludwigshafen feiert sein größtes Volksfest auf dem großen Festplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ebertpark. Auch in diesem Jahr stehen die Tage vom 12. bis 21. Juni ganz im Zeichen von Fahrgeschäften, Vergnügen und Volksfesttradition, kündigt die Marketinggesellschaft Lukom an. „Turbulente Fahrgeschäfte, ein rockendes Rahmenprogramm und fulminante Festfeuerwerke“ sind demnach die essenziellen Bestandteile des Treibens. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Ebertpark mache das Pfalzfest zum geschätzten Ausflugsziel für Besucher aus der gesamten Region.

Riesenschaukel, Wildwasserbahn

Das Spektrum der Fahrgeschäfte reiche vom Adrenalin-Kick auf der Riesenschaukel Air Power über die Splash-Wildwasserbahn und ein Riesenrad mit fantastischem Ausblick in die Umgebung bis hin zum spannenden Fahrspaß Night Fly (Nachtflug), „eine einzigartige Neuheit aus Österreich“.

Ein Riesenrad soll schöne Aussichten bieten. Foto: cam

Eröffnet wird das Pfalzfest am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich direkt am Riesenrad. Ab 18 Uhr spielen die Stimmungsgaranten der Pfälzer Partyband Grand Malör. Einen markanten Schlusspunkt am Eröffnungstag setze das Eventfeuerwerk ab 22.30 Uhr.

Vergünstigtes Volksfestvergnügen mit reduzierten Fahrpreisen an allen Fahrgeschäften sowie Sonderangebote an den Verkaufs- und Spielgeschäften gibt es am Montag für Studierende und am Mittwoch für Familien. Alle Informationen zum Pfalzfest gibt es im Netz unter www.lukom.com/pfalzfest/.