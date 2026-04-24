Er kocht für die größte BASF-Kantine – und kämpft nun um den Titel „Koch des Jahres“: Christopher Stevenson will beweisen, wie stark Betriebsgastronomie sein kann.

Dass Christopher Stevenson Koch wird, stand fest, bevor er überhaupt wusste, was ein Beruf ist. „Ich hab schon als kleiner Junge, mit vier oder fünf Jahren, bei meinem Opa am Herd gestanden“, erzählt er. Schmorgerichte, Bratenduft, der Fernsehgarten im Hintergrund – diese Erinnerung hat sich eingebrannt. Sein Großvater, Mitglied eines Gourmet-Kochclubs, habe früh gesagt, dass aus seinem Enkel einmal ein Koch werde. „Und das war keine Frage, das war eine Aussage.“ Heute ist Stevenson Küchenchef der größten Kantine auf dem BASF-Gelände – und steht im Halbfinale des Wettbewerbs „Koch des Jahres“.

Gelernt hat er im Gasthaus „Zur Haltestelle“, einem 120 Jahre alten Familienbetrieb im Odenwald, nahe einer Draisinenstrecke. „Ich war der erste Azubi dort“, sagt er. Er wurde sofort hineingeworfen in eine Welt, in der alles selbst gemacht wurde – gutbürgerlich, aber auf extrem hohem Niveau. „Mir war keine Stunde Arbeit zu viel. Ich wollte lernen.“ Diese Zeit und die Menschen, die er damals traf, hätten ihn sehr stark geprägt.

Freundin stand weinend in der Tür

Zur BASF kam er später aus einem persönlichen Grund: der Liebe. Nach einer Silvesternacht mit 23 Stunden Arbeit kam er morgens um sechs nach Hause. Seine damalige Freundin, heute seine Frau und Mutter der gemeinsamen Tochter, stand weinend in der Tür. „Ich hab dich als Koch kennengelernt“, habe sie gesagt, „aber suche dir etwas, das ein bisschen geregelter ist.“ Stevenson wechselte in die Betriebsgastronomie – ohne seinen Anspruch zu verlieren. „Nur weil ich in der Kantine bin, heißt das nicht, dass ich meinen Fokus verliere. Für mich ist der Maßstab die gehobene Küche.“

In der Kantine bei Tor Zwei werden täglich bis zu 2000 Essen ausgegeben. Der Morgen beginnt mit einer Teamsitzung, in der der Tag genau besprochen wird. „Ich kann nicht überall auf einmal sein. Das Gelände ist so groß, dass jeder wissen muss, was zu tun ist.“ Danach jongliert Stevenson zwischen Organisation und Improvisation. „Ich bin hier eigentlich alles: Hausmeister, Spülkraft, Koch, Küchenhilfe.“ Wenn die Spülmaschine ausfällt, steigt er selbst hinein. Wenn die Kasse streikt, liegt er unter dem Tresen und zieht Stecker. Aber wenn er Lust hat zu kochen, dann kocht er – und erklärt den Jüngeren, warum er etwas so und nicht anders macht. „Ich möchte, dass sie nicht betriebsblind werden.“

Wenn es Burger gibt, kommen sie aus allen Ecken

An der BASF schätzt er das Vertrauen. „Das Unternehmen gibt mir Freiheit, mich auszutoben.“ Inzwischen kennt er die Vorlieben der Gäste: „Wenn Burger auf der Speisekarte stehen, kann man das beste Essen kochen: Die Leute bestellen trotzdem die Burger. Und dann kommen sie aus allen Ecken.“ Der legendäre „Aniburger“ ist der heimliche Star der Kantine.

Trotzdem will Stevenson Neues wagen. Seine Idee: eine Theke, die Streetfood und Soulfood verbindet – schnelle, unkomplizierte Gerichte für die Hand und warmes Wohlfühlessen, das satt und glücklich macht. Er und sein Team sollen dort Trends ausprobieren können – das Feedback gibt es direkt von den Kunden. „Ich will, dass die Köche sich kreativ austoben können. Alles, was wir gelernt haben, soll dort stattfinden.“ Aber die Idee hat auch einen ganz pragmatischen Grund: „Die Gäste haben oft weniger Zeit.“ Deshalb würden sich die Snacks anbieten.

Halbfinale in der Allianz-Arena

Parallel bereitet er sich auf „Koch des Jahres“ vor. Sein Wettbewerbsgericht für das Halbfinale in der Allianz-Arena: Fish&Chips. Eine Kindheitserinnerung, die seine schottische Familienseite wachruft. „Wenn wir nach Schottland gefahren sind, waren meine Geschwister und ich immer sehr hungrig. Deswegen war der erste Stopp jedes Mal ein Fish’n’Chip-Laden“, erzählt er. „Es gibt nichts Besseres.“ Für den Wettbewerb kocht er das Gericht zweimal: einmal klassisch, einmal modern interpretiert. Die größte Herausforderung: Die Zeit. Eine Stunde bleibt ihm für 16 Teller.

Um bei dem Wettbewerb dabei zu sein, hat er sich gegen hunderte andere Köche durchgesetzt. Dennoch fühlt er sich ein wenig wie ein Außenseiter: „Ich bin eigentlich das kleine Köchlein in der Kantine“, sagt er. Stevenson tritt unter anderem an gegen Köche aus Sternerestaurants und Boutique-Hotels. Und gerade deshalb will er zeigen, was Betriebsgastronomie kann. Sein Credo: „Mit klaren, einfachen Produkten etwas Geiles zaubern.“

Zukunft bei der BASF

Privat träumt Stevenson von einer Japanreise. „Ich liebe Ramen“, sagt er. Und deshalb ist das auch das Essen, das er bei der zweiten Aufgabe zubereiten will: Jeder Teilnehmer bekommt einen Korb mit drei Zutaten, zu denen er hinzufügen kann, was er will. Stevenson hatte Glück – sein Korb passte perfekt zu dieser Idee.

Ein besonders schöner Moment in seinem Beruf sei es, wenn er etwas Neues kocht, das die Gäste begeistert – und gute Vorbereitung. „Eine volle Mise-en-place-Schublade macht mich sehr glücklich.“ Und auch wenn Stevenson gerade um den Titel „Koch des Jahres“ kämpft, der viele Türen öffnen kann – seine Zukunft sieht er weiter bei der BASF. Hier hat er die Bühne, die er braucht, sagt er. Hier kann er gestalten, ausprobieren, weitergeben. „Ich bin Vollblutgastronom. Für mich gibt’s keinen anderen Beruf.“