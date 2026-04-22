Die Sanierung des Wohngebäudes des ehemaligen Friedhofsverwalters am Friedhof Oggersheim wird teuer als gedacht. Nun hat der Werkausschuss über die Mehrkosten abgestimmt.

Das Wohngebäude des ehemaligen Friedhofsverwalters am Friedhof Oggersheim soll energetisch saniert werden. Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL), berichtet in der jüngsten Werkausschusssitzung, dass sich bei den Arbeiten Mehrkosten von 125.000 Euro ergeben haben. Die Erhöhung wurde von den Mitgliedern des Ausschusses einstimmig abgesegnet.

Laut Beschlussvorlage gibt es im Wohngebäude des ehemaligen Friedhofsverwalters von 1972 zwei Wohneinheiten; beide sind vermietet. Bereits im Oktober 2024 wurden daher vom WBL verschiedene Maßnahmen mit Kosten von 250.000 Euro beauftragt. Zur energetischen Sanierung wurde das Dach erneuert, die Fassade saniert, Fenster und Haustür wurden erneuert. Die Balkone sollen noch gefliest, die Kellerdecke gedämmt und in kleinem Rahmen Malerarbeiten ausgeführt werden. Doch im Verlauf der Sanierung hätten sich Mehrkosten ergeben: bei den Arbeiten am Dach etwa 31.000 Euro, an der Fassade rund 45.000 Euro.

Förderung bis zu 30 Prozent möglich

Bindert sagt, es habe einen Wassereinbruch am Dach gegeben. Zusätzlich seien die Betongeländer an den Balkonen nicht mehr sanierbar gewesen; sie wurden abgerissen und durch Geländer ersetzt – mit Mehrkosten von 4000 Euro für Betonschneidearbeiten und 12.400 Euro für das Geländer. Dazu habe die Kellerwand aufgegraben werden müssen, um zu dämmen und um Spalten gegen Ameisenbefall zu verschließen (Kosten 34.000 Euro). Insgesamt seien gegenüber der ersten Kalkulation Mehrkosten von rund 125.000 Euro entstanden.

Nach Angaben in der Vorlage ist eine energetische Sanierung entsprechend der Vorgaben und des energetischen Standards KfW-Effizienzhaus 70 EE angestrebt. Dabei sei eine Förderung von bis zu 30 Prozent bis maximal 300.000 Euro möglich. Die Anträge dazu seien gestellt worden.