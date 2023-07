Ein Geburtstagsbesuch. Eigentlich ein schöner, aber auch ein trauriger. Der 90-jährige Jubilar sitzt auf der Terrasse seines Hauses und schaut auf die Felder, die sich vor der Nachmittagssonne ausbreiten. Mit seinen 90 Jahren ist er ziemlich fit. Aber diverse Zettel an den Türen im Haus („Morgens rasieren!“) weisen darauf hin, dass der Anschein trügt. So ganz geht es eben doch nicht mehr alles gut. Und dann wird auch deutlich: An seiner Seite fehlt jemand. Bis vor noch nicht allzu langer Zeit war sie noch da, aber jetzt eben nicht mehr. „Da kann man nichts machen.“ Hilflos wandert der Blick wieder auf die Felder. Ja, was soll man auch damit anfangen. Ohne Miteinander ist das Leben nicht mehr schön. Da helfen auch die sich rührend kümmernden Kinder nichts. Das ist etwas anderes.

Ein weiser Mann sagte einmal: Man braucht zwei Taschen an seiner Kleidung. Damit man bei Bedarf mal in die eine, mal in die andere greifen kann. In den Taschen soll auf einem Zettel geschrieben stehen: „Ich bin Asche und Staub“, auf dem anderen „Um meinetwillen ist die Welt erschaffen worden“. Ich schaue auf das Geburtskind und denke: „Ich bin Asche und Staub.“ So fühlt sich das an, wenn man alleine übrigbleibt und einem das Leben entschwindet. Aber dann schaue ich mit ihm in die andere Richtung, wo die Felder sich in sommerlichen Farben vor uns ausbreiten und denke: „Um meinetwillen ist die Welt erschaffen worden.“ Und bin froh, dass es diesen anderen Zettel gibt. Gott sei Dank!

Zur Person

Manfred Ferdinand (60), ist Pfarrer in der protestantischen Kirchengemeinde Edigheim.