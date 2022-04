Ein 13-Jähriger hat am Montag den Notruf 110 gewählt, weil er sich von seiner Mutter mit einem Staubsauger beim Computerspielen in seinem Kinderzimmer gestört fühlte. Laut Polizeibericht rief der Junge am Telefon um Hilfe. Die Polizei vermutete eine Notlage und schickte eine Streife mit Blaulicht los. Vor Ort konnte das Missverständnis aufgeklärt werden. Die Beamten sprachen mit dem Kind und klärten den Knaben über den Sinn und Zweck von Notrufen auf. Außerdem wurde eine Strafverfahren wegen der missbräuchlichen Nutzung von Notrufen eingeleitet. Allerdings ist der Junge aufgrund seines Alters juristisch schuldunfähig und kann wegen einer Straftat nicht bestraft werden. Die Strafmündigkeit beginnt erst mit der Vollendung des 14. Lebensjahrs.