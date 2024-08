Katrin Zinter stammt aus der Stadt des anderen großen Filmfestivals der Region. Die Heidelbergerin besucht im November das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg, im Sommer sieht sie sich Filme auf der Parkinsel an. Gerade sitzt sie im Freiluftkino – ein großer Kontrast zur winterlichen Atmosphäre des Filmfestivals ihrer Heimat. Was die Rentnerin am Open-Air-Angebot besonders schätzt, verrät sie gleich: „Ich finde es sehr schön, dass man die Lautstärke über den Kopfhörer einstellen kann. In normalen Kinos wird es für meine Ohren zu laut“. Diese Tonregulierung sollte es in allen Kinos geben, findet Zinter. Und trotz der „Isolierung“ durch den eigenen Kopfhörer könne man noch immer die Reaktion anderer Zuschauender erleben: ihr Lachen, ihr Staunen.

Die Serie

Anlässlich des 20. Filmfestivals auf der Parkinsel sprechen wir täglich mit Gästen und Akteuren vor Ort.