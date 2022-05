Aran Nemek gelang am Wochenende das Kunststück, direkt nach bestandener Turnierreifeprüfung des Fechtverbandes Südwest auch den Titel bei den U13 bei den Südwestdeutschen Meisterschaften zu gewinnen. Ausrichter TSG Friesenheim holte fünf Meisterschaften.

Bei den Corona-bedingt stark ausgedünnten Jugendmeisterschaften fochten Mädchen und Jungen jeweils zusammen, um ein stabiles Teilnehmerfeld herzustellen. Aran Namek (Jahrgang 2009) setzte sich in der U13 an die Spitze des Feldes, nachdem er eindrucksvoll durch das K.o. marschiert war und auch seinem Finalgegner Umaro Hayat (Fechtzentrum Maxdorf) mit 10:5 keine Chance ließ. Namek hatte am Samstag erst seine Turnierreife abgelegt und konnte sich am Sonntag bereits vom Prüfling zum Meister krönen.

Emma Oberthür setzte sich sowohl in der U15 als auch in der U17 durch. In beiden Wettbewerben unterlag sie jeweils nur der männlichen Konkurrenz, namentlich Christoph Gröger vom Fechtzentrum Maxdorf. Gröger gewann beide Wettbewerbe als Gesamtsieger, Oberthür belegte den 2. bzw. 3. Platz, konnte sich als bestes Mädchen aber in beiden Wettbewerben über den Südwestmeister-Titel freuen. Hanna Schabacker focht ebenfalls gute Wettkämpfe in U15 und U17 mit den Platzierungen drei bzw. sechs. Da sonst nur Jungs vor ihr landeten, holte sie hinter Oberthür zwei Vize-Titel. Sebastian Schulte gewann Bronze in der U17.

„Hoffen, dass Zahlen wieder nach oben gehen“

Weitere gute Ergebnisse für die TSG gab es bei den Jüngsten: Gabriel Debeauvais siegte in der U11. Silber ging an Philipp Haas sowie Nikola Maria D’Onghia. Bronze holte Katharina Zech. In der U9 setzte sich Johann Benz vor Niklas Weber durch, Platz drei ging an Mika Oberthür (alle Friesenheim).

„Wir sind sehr erleichtert, dass wir trotz geringer Teilnehmerzahlen endlich wieder Turniere ausrichten können“, sagte Sabine Neudecker, Abteilungsleiterin Fechten bei der TSG Friesenheim. „Ganz besonders freut es mich, dass gleich neun Nachwuchsfechter aus Friesenheim ihre Turnierreife erlangt haben. Wir hoffen sehr, dass unsere Zahlen im Nachwuchsbereich nach über zwei Jahren Pandemie wieder nach oben gehen werden“, sagte Neudecker.