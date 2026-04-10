Ein Pizzaabend führte Ralf Friedel an die Spitze des Eulen-Fanclubs Ludwigshafen. Nun will er verlorene Fans zurückgewinnen und neue Brücken bauen.

Ralf Friedel bezeichnet sich selbst nicht als typischen Vereinsmenschen. Doch der 61-Jährige aus Ludwigshafen, dem seine Heimatstadt und der Handballverein Eulen Ludwigshafen am Herzen liegen, ist auf eine Position gerückt, die er eigentlich nie angestrebt hat. Das liegt an einer anderen seiner Eigenschaften.

„Eigentlich habe ich nur meinen Sohn, der damals mit einem Gips kein Autofahren durfte, zu einer Fanclubsitzung gefahren“, erinnert sich Friedel an den Abend des 27. Februars. Im Nebenzimmer einer Friesenheimer Gaststätte tagte der Fanclub „Rheintal-Eulen #17“. Friedel selbst genoss während der Wartezeit auf seinen Sohn eine Pizza. Dann aber ging es um die Auflösung des Vereins und den Umgang mit dem Vereinsvermögen. Da habe er sich zu Wort gemeldet. „Ich kann eben meinen Mund nicht halten“, erklärt er lachend.

Schnell Gehör gefunden

Möglich war dies, weil der seit 2017 aktive Fanclub nicht als eingetragener Verein, sondern als loser Zusammenschluss organisiert ist. Ohne strenge Regularien und formale Mitgliedschaften konnte Friedel schnell Gehör finden. Innerhalb kurzer Zeit wurde er per Akklamation von den Anwesenden als Nachfolger der scheidenden Nadine Blauth zum neuen Vorstand gekürt – offiziell trägt er den Titel „Fanclubbetreuer“. Seine spontane Wahl kommentierte ein Mitglied mit den Worten: „Warum machst Du es dann nicht?“.

Nadine Blauths Vorgänger war Bernd Heßler, welcher unmittelbar nach Linda Heßlers Rücktritt als Geschäftsführerin der Eulen das Amt abgegeben hatte.

Fanclub umbenannt

Auf Ralf Friedel wartet damit nun eine Menge Arbeit. Wobei ihm die Vereinsarbeit nicht fremd ist. Von 2000 bis 2011 war er Vizepräsident des Carneval- und Tanzsportclubs Mauerblümcher. „Mein Bruder war Präsident und ich habe das Programm organisiert. Wenn ich eine Aufgabe habe, dann kniee ich mich da rein und versuche, etwas zu verändern.“

Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Umbenennung des Fanclubs. Der Name der Gaststätte wurde gestrichen, sodass er nun unter „Eulen-Fanclub Ludwigshafen“ firmiert. „Durch die Querelen bei den Eulen sind viele Mitglieder ausgetreten. Die wollen wir zurückgewinnen“, sagt Friedel. Erste Gespräche dafür seien bereits sehr positiv verlaufen. „Die Mannschaft kann die Unterstützung sicher gut gebrauchen.“ Mit Sibille Gerlach (Kassiererin) und Silvia Berlejung (Protokollantin) unterstützen ihn erfahrene Kräfte.

Gute Kontakte

Kontakt habe er auch schon zum Eulen Club 100 gesucht. „Ich finde, man muss wieder alles zusammenbringen. Marcel Mayer von der Geschäftsstelle kenne ich seit Jahren“, berichtet der Autohändler, der seit 1981 im väterlichen Autohaus mitarbeitet. Auch der neue Geschäftsführer Andreas Olbert ist ihm noch aus dessen beruflicher Vergangenheit bekannt. „Mein Ziel ist es, den Austausch zwischen Club, Eulen 100 und uns wieder zu stärken“, denn in der gemeinsamen Stärke liege viel Potenzial, so sein Eindruck.

Ein erster Schritt in diese Richtung war die Wiederaufnahme der gemeinsamen Busfahrten zu Auswärtsspielen. „Der Bus ist schon bezahlt. Mitfahrer zahlen nur noch für die Eintrittskarten.“ Doch Friedel sieht auch die Eulen selbst in der Bringschuld. „Man sollte versuchen, dort alles wieder auf eine vernünftige Bahn zu bringen.“

Ziel: Klassenerhalt

Im Moment werde nach dem Geschmack des Fanbeauftragten einfach zu vieles nach außen getragen. Aber Ralf Friedel ist überzeugt, dass auch dies gelingen kann. „Wenn nicht, hätte ich die Aufgabe nicht übernommen.“

Gemeinsam sei auch der sportliche Klassenerhalt zu erreichen. „Davon gehe ich aus. Und falls es nicht klappt, dann bleibe ich trotzdem weiter Eulen-Fan!“ Nur ob er dann auch weiter dem Fanclub vorsteht, ließ Friedel offen. Klar sei immerhin: „Ich werde mich weiter einmischen.“ Denn einfach den Mund halten könne er nun mal nicht.