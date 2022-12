Wichtige Ereignisse und Nachrichten im Stenogramm-Stil

Digitaler Neujahrsempfang. Wegen Corona gibt es erneut nur eine Neujahrsrede der OB im Internet.

Imagedebatte. Ein Artikel in der FAZ über Ludwigshafen als angeblich hässlichste Stadt Deutschlands sorgt für Debatten in der Stadt.

Hotel dicht. Das Tulip-Inn-Hotel am Ludwigsplatz hätte nach Umbauarbeiten wieder eröffnen sollen. Doch das passiert nicht. Auch weitere Termine verstreichen. Bis Jahresende bleibt das Ex-Europa-Hotel dicht.

Knatsch bei AfD. Pascal Bähr verlässt die AfD aus „persönlichen Gründen“, bleibt aber stellvertretender Fraktionsvorsitzender. In der Partei knirscht es gewaltig. Es gibt Querelen und Rücktritte. Nach monatelanger Vakanz wird Johannes Thiedig neuer Parteivorsitzender. Vorgänger Manfred Hartinger verlässt die Partei.

Ausreise nach Armenien . Der Flüchtlingsjunge Thar ist zurück bei seiner aus Ludwigshafen abgeschobenen Familie. Der 17-Jährige war zunächst untergetaucht, stellte sich dann aber.

Februar

Keine Fasnacht. Wegen Corona wird die närrische Kampagne abgesagt.

Reden ohne Limit. Der Stadtrat kann sich nicht auf eine Begrenzung der Redezeit für die Politiker verständigen.

März

Bagger statt Bahnen . Wegen Gleiserneuerungen können fünf Wochen lang keine Busse und Straßenbahnen mehr am Berliner Platz halten.

Tödliche Schläge. Weil er einen 59-Jährigen in einem Wohnblock in der Bayreuther Straße totgeprügelt haben soll, steht ein 45-Jähriger vor Gericht. Nach fünf Monaten Prozessdauer wird der Angeklagte aus der U-Haft entlassen.

Schüler demonstrieren wieder. Nach zwei Jahren Pause demonstrieren wieder 250 junge Leute gegen den Klimawandel bei einer Fridays-for-Future-Kundgebung.

Demo für Frieden. Rund 1200 Menschen demonstrieren in Ludwigshafen gegen den Ukraine-Krieg und beteiligen sich dann in Mannheim an der größten Friedensdemo, die in der Region bisher stattgefunden hat.

April

Austritt. Nach drei Jahren Streit treten die Mitglieder der Stadtratsfraktion Grünes Forum aus der Grünen-Partei aus.

Schnee. Ein später Wintereinbruch sorgt in Ludwigshafen für eine geschlossene Schneedecke. Äste und Bäume brechen unter der Schneelast.

Kein Haushalt. Die Finanzaufsichtsbehörde hat den Haushalt der Stadt abgelehnt und fordert mehr Einsparungen sowie höhere Steuern. Der Stadtrat wehrt sich, stimmt dann aber widerwillig einem Kompromiss zu.

Mai

Neues Parkkonzept. Die Stadt plant ein neues Parkraumkonzept. Dauerparker sollen aus den Straßen der Innenstadt in Parkhäuser verdrängt werden. Kostenlose Stellplätze sind nicht mehr vorgesehen. Anwohner sollen mit Parkausweisen bevorzugt werden und die Fußgängerzonen werden in Frage gestellt. Das sorgt für Debatten.

Tödliche Messerstiche. Ein 24-Jähriger bringt in einer Wohnung in Süd einen 32-Jährigen um. Laut Anklage konsumierten beide Drogen und gerieten dann in Streit. Im Herbst wird dem Täter der Prozess gemacht.

Umzug. Das Impfzentrum zieht von der Walzmühle in den Pfalzbau um.

Feuer in Tunnel . In einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel unter dem Rathaus stecken Unbekannte einen Bagger in Brand. Weniger Wochen später brennt es erneut. Die Täter werden nicht ermittelt.

Juni