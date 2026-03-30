Mercedes-Sterne, Katalysatoren oder Autoradios – das war einmal. Heute haben es Diebe nicht selten auf komplexe elektronische Bauteile abgesehen. Ein Fall aus Mannheim.

Der Mercedes-Stern war vor allem in den 1980er- und 90er-Jahren begehrtes Diebesgut. Er galt als Souvenir, Trophäe und eine Art cooles Status-Symbol. Gerade unter Jugendlichen war es eine Mutprobe, den Haubenstern abzubrechen. War ja schnell gemacht. Als zusätzliche (illegale) Einnahmequelle hatte diese Art von Diebstahl eher keine Bedeutung. Wie sich die Zeiten ändern. Zur Jahrtausend-Wende gerieten Autoradios, Navigationssysteme und Bordcomputer ins Visier von Dieben. Dasselbe galt für Airbags. Und auch Katalysatoren waren begehrt: In ihnen stecken seltene Metalle wie Platin und Palladium.

Und heute? Laut der Mannheimer Polizei hat der Diebstahl solcher Autoteile in ihrem Zuständigkeitsbereich an Bedeutung verloren. Diebstähle von Airbags, Lenkrädern oder Navigationssystemen seien zuletzt nur „vereinzelt beziehungsweise gar nicht“ angezeigt worden. Dafür geraten offenbar mehr und mehr andere Komponenten ins Blickfeld. Vor wenigen Tagen haben Unbekannte im Mannheimer Stadtteil Vogelstang an mehreren abgestellten Autos sogenannte Abstands- oder Parksensoren gestohlen. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 10.000 Euro. Wie die Polizei auf Anfrage weiter mitteilte, wurden in Mannheim im vergangenen Jahr 14 solcher Fälle angezeigt.

Schnell und unauffällig

Warum ist diese Technik bei Kriminellen so begehrt? „Die Demontage von Parksensoren geht bei den meisten Autos innerhalb weniger Minuten und recht unauffällig. Sie befinden sich an der Front- und der Heckstoßstange und sind somit von außen erreichbar und bedürfen keiner Öffnung des Fahrzeugs“, erklärt Kriminalhauptkommissarin Anna Mifka. Darüber hinaus werde dabei die Diebstahlsicherung in der Regel nicht ausgelöst. So ist es wenig verwunderlich, dass sich bislang keine Zeugen zu dem aktuellen Vorfall in Vogelstang geäußert haben.

„Es gibt einen Gebraucht- und Ersatzteilemarkt, auf dem gestohlene Sensoren veräußert werden können, da sie in der Regel keine Seriennummer aufweisen und somit die Herkunft nicht nachvollzogen werden kann. Außerdem ist ein Export der gestohlenen Autoteile ins Ausland denkbar“, so Mifka weiter. Die Mannheimer Polizei geht aufgrund des professionellen und punktuellen Auftretens der Vorfälle davon aus, dass kriminelle Gruppen und Banden hinter den Diebstählen stecken. In Mannheim seien in den vergangenen Jahren Radar- und Parksensoren Gegenstand verschiedener Diebstahlserien gewesen, so die Information aus dem Polizeipräsidium.

Wenn Diebe einen Parksensor als Teil der Einparkhilfe aus einem Auto ausbauen, entsteht in der Regel kein Bagatellschaden. Das liegt daran, dass der Sensor fest in ein komplexes System integriert ist. Da die Teile meist in der Stoßstange sitzen, entstehen beim Heraushebeln oft Kratzer, Risse oder gebrochene Halterungen. Häufig muss die gesamte Stoßstange ersetzt oder neu lackiert werden. Und dann ist da auch noch die Elektrik: Herausgerissene Kabel und kaputte Steuergeräte können die Folge sein. Je nach Fahrzeug kann der Schaden schnell über 1000 Euro liegen.

Was Autofahrer tun können Die Polizei gibt Tipps, wie Autobesitzer sich vor Diebstählen schützen können. Foto: Carsten Rehder/dpa

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz kann für Ludwigshafen keine konkreten Zahlen für diesen Bereich liefern. Der Diebstahl von bestimmten Teilen wie Sensoren oder Airbags werde nicht separat in der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen. Eine Auswertung sei mit einem hohen Aufwand verbunden, so die Auskunft von dort. „Aus der polizeilichen Erfahrung heraus kam es in den Jahren zuvor zu verschiedenen Häufungen von Diebstählen von Fahrzeugteilen, darunter Katalysatoren, Airbags und Multifunktionslenkräder“, heißt es. Freilich kommt es weiterhin vor, dass komplette Autos gestohlen werden. 39 Diebstähle sind in Ludwigshafen im vergangenen Jahr angezeigt worden. In Mannheim waren es 72.

Die Polizei hat Tipps parat, was Autobesitzer tun können, um sich vor Diebstählen zu schützen. „Fahrzeuge möglichst in beleuchteten und belebten Bereichen parken. Es gibt Sicherheitsschrauben oder spezielle Clips, die man nachrüsten kann, um einen Diebstahl von Parksensoren zu erschweren“, heißt es etwa aus Mannheim. Weitere Informationen zu dem Thema gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.