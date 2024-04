Die Freude und das Lachen sind etwas Gutes und Gesundes, auch in der Kirche. Es ist auf keinen Fall verboten. Wie ungewöhnlich scheint trotzdem für viele Menschen zu sein, das Lachen in der Kirche zu hören. Zur Osternacht gehört aber das Osterlachen. Es ist eine lange Tradition, dass zum Schluss ein paar (gute) Witze erzählt werden. Eine lachende Kirche – eine andere Kirche als wir sie kennen.

Hier erkenne ich noch eine andere Weisheit, dass das Lachen ansteckend sein kann. Das Osterlachen bringt ebenfalls eine wichtige Glaubenswahrheit zum Ausdruck: Der Herr ist auferstanden und deswegen können wir uns freuen. Der Grund unserer Freude ist die Auferstehung Jesu.

So wie das Lachen, so kann auch der Glaube die Menschen anstecken, wenn er mit Freude und Glaubwürdigkeit gelebt wird. Wie oft erzählen mir die Menschen, wenn sie über den Glauben auf der Arbeit sprechen, erleben sie kleine Wunder.

Schon als Kind habe ich mich jedes Jahr auf die Osternacht gefreut und so ist es bis heute geblieben. Warum? Ich habe mich am Ende befreit, glücklich und vor allem wie neu geboren gefühlt. Zur Osternacht gehören zwar unter anderem die Dunkelheit, so wie Zweifel, Enttäuschung in unserem Alltag – aber dieses Dunkel wird durch das Licht besiegt.

Die Oster-Perspektive schenkt uns eine neue Hoffnung, sie sagt es wird alles gut! Es gibt keine Probleme, die man mit Gottes Hilfe nicht überwinden könnte! Wahr? Wenn Gott schon den Tod vernichtet hat, dann kann Gott sicher meine Probleme lösen. Diese Erfahrung eines neuen Lebens trägt mich bis heute. Immer wieder erkenne ich: Ostern hat etwas in sich: das Potenzial, das Leben zu erneuern.

Der Glaube kann auch heute schön und aufbauend sein. Es kommt aber auf den Geist und unsere Einstellung an. Die Ostertage haben etwas in sich, sie bezeugen, dass das Leben am Ende gewinnt. Geben Sie nicht auf! Es geht weiter, nicht nur an Ostern! Die Sonne geht jeden Tag neu auf. Lass diesen frischen und fröhlichen Auferstehungsgeist in Dich hinein.

Der Autor

Pater Kamil Czupski (35 Jahre) kath. Pfarrei HL. Franz von Assisi Ludwigshafen