Manchmal steht das Leben Kopf. Immer kommt es anders, als erwartet! Morgens noch denk ich mir, dass es ein ruhiger Tag wird. Und abends bin ich schwindlig vor lauter unerwarteten Herausforderungen. Ich glaube, das kennen wir alle. Plötzlich sind die Kinder krank oder die alten Eltern pflegebedürftig. Eine Kollegin sucht Streit, der Fahrradreifen hat einen Platten, der Schlüssel liegt mal wieder nicht da, wo er sollte. Und die Nachrichten erinnern einen daran, wie verrückt die Welt spielt. „Am Fenster fliegt eine Kuh vorbei, da kommt jede Hilfe zu spät“ – so heißt eine Liedzeile, die ich sehr treffend finde. Ja, vorbeifliegende Kühe würden mich manchmal schon gar nicht mehr überraschen!

Ganz abgesehen davon, gibt es neben Alltagswahnsinn natürlich auch die ganz harten Erfahrungen, die Menschen aus der Bahn hauen können: Verluste, Gewalterfahrungen, Tragödien. Da folgt nicht nur eine schlaflose Nacht, sondern das ganze Leben fühlt sich danach verkehrt an.

Persönlichkeiten voller Brüche

Die Bibel ist voller Geschichten, in denen Menschen wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Persönlichkeiten voller Brüche, Narben und Irrtümer sind die Helden der Story. Flüchtlinge werden zu Patriarchen eines ganzen Volkes, Huren werden zu Heldinnen, Einzelgänger und Randgestalten werden zu Gastgebern Jesu. Als der Betrüger Jakob vor seinem rachsüchtigen Brüder flieht, steigen Engel zu ihm vom Himmel herab. Die Hure Rahab rettet fremde Kundschafter im Krieg und schafft es bis in den Stammbaum Jesu. Der Zöllner und Außenseiter Zachäus wird von Jesus vom Baum geholt, damit er ihm auf Augenhöhe begegnen kann. Immer kommt es anders als erwartet! In Gottes Geschichte werden Himmel und Erde, oben und unten oft einfach umgestülpt – damit unsere Füße wieder auf sicherem Grund stehen.

Wenn meine Tage chaotisch bleiben oder Katastrophenmeldungen mich schockieren, dann tröstet mich mein Vertrauen: Es gibt eine Kraft in meinem Leben, die mich wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Bei der nächsten Kuh, die durch mein Leben fliegt, erinnere ich mich daran, dass nicht jede Hilfe zu spät kommt.

Der Autor