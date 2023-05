Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sei die erste Generalsanierung des Hauses, sagt Thorsten Riehle, der Geschäftsführer des Mannheimer Capitols. Sein Team und er konnten die unvorhergesehene spielfreie Zeit immerhin dazu nutzen, das in die Jahre gekommene Veranstaltungshaus im großen Stil zu überholen. Mit Kabarett von den Weinheimer Spitzklickern startet es am Donnerstag hoffnungsvoll in die neue Saison.

„Das Capitol gehörte zu den ersten Kultureinrichtungen, die geschlossen werden mussten“, blickt Thorsten Riehle zurück. Nach vorne schaut er nur verhalten optimistisch: „Die