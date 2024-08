Ein hungriger Besucher freut sich auf glückliche Vereinigung und rekapituliert Film über glückliche Menschen beim Filmfestival in Ludwigshafen.

Ulrich Steuerle verlässt das Zeltkino C, das kleinste der drei überdachten Vorstellungsorte auf dem Ludwigshafener Filmfestival. Er besuchte die Nachmittagsvorstellung des Filmes „Was will der Lama mit dem Gewehr?“, erzählt der 65-Jährige und stellt sich für einen Elsässer Flammkuchen an. Bei der 107 Minuten langen Komödie handelt es sich um einen Gastbeitrag aus vier Ländern, darunter auch Bhutan – einem südasiatischen Binnenstaat im Himalaya. „Der Film war klasse, thematisch schön und hatte tolle Landschaftsaufnahmen“, rekapituliert Steuerle.

Die Himalaya-Panoramen zogen den Heidelberger in das Leben naturverbundener, glücklicher Charaktere hinein, die einen Wandel durchleben, denn: 2006 wird in Bhutan die konstitutionelle Demokratie eingeführt. Doch die Menschen wissen nichts mit ihr anzufangen – mehr noch: Sie lehnen die politische Neuregelung ab, weil sie bloß Unzufriedenheit stiftet.

Unzufrieden wirkt Steuerle keineswegs, je näher er in der Warteschlange der Essensausgabe kommt. „Das Catering hat eine schöne, gemischte Auswahl und die Sitzmöglichkeiten zum Essen gefallen mir“, findet der langjährige Festivalfan. Gemeinsam mit seiner Ehefrau stärkt er sich in der Festival-Lounge je nach Tageszeit vor und nach dem angesehenen Film. Geselligkeit darf da nicht fehlen: „Wir haben vorhin Freunde von uns getroffen, mit denen wir uns zusammensetzen wollen“, erzählt Steuerle. Und wie sieht’s mit Geselligkeit bei einem Glas Wein aus? „Wegen dem Wein komm ich nicht her“, stellt der Heidelberger Besucher – ganz unpfälzisch – klar, während er auf einem Holztablett seinen duftenden Flammkuchen entgegennimmt.

