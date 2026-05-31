Über Aufstieg und Rückgang der Neuapostolischen Kirche im Raum Ludwigshafen.

Vor 75 Jahren – am 27. Mai 1951 – wurde die Neuapostolische Kirche (NAK) gegenüber dem Städtischen Klinikum an der Friesenheimer Hohenzollernstraße geweiht. Sie war damals mit mehr als Tausend Sitzplätzen das größte Gotteshaus dieser im 19. Jahrhundert entstandenen evangelischen Glaubensgemeinschaft weit und breit und diente ihr deshalb viele Jahre lang gewissermaßen als rheinpfälzische „Zentralkirche“ mit zahlreichen Großveranstaltungen. Doch seit acht Jahren haben sich die ursprünglichen Rahmenbedingungen geändert: Die unter Denkmalschutz stehende Kirche, deren religiöse Anfänge in Ludwigshafen auf das Jahr 1903 datiert werden, wurde im Juni 2020 an die evangelische Freikirche „Freie Christengemeinde Wort des Lebens“ verkauft – die Friesenheimer Gemeindemitglieder verteilten sich auf die beiden anderen Ludwigshafener Gemeinden der Neuapostolischen Kirche in Oggersheim und in der Gartenstadt.

„Apostel“ machte Pläne

Das NAK-Bauwerk an der Hohenzollernstraße mit seinen markanten drei Türen und hohen Fenstern unter einem mächtigen Kreuz und einem Satteldach wurde überwiegend in Eigenleistung zwischen 1949 und 1951 nach den Plänen des Oggersheimer Regierungsbaumeisters und Künstlers Ludwig König erbaut. Initiator war damals Karl Hartmann (1873-1950), den die Gemeindemitglieder nach den Regeln ihrer Kirche wie alle anderen Seelsorger „Apostel“ nannten. Eingeweiht wurde die Kirche am 27. Mai 1951 von Bischof Friedrich Steidlinger – der Bezirks-Apostel Hartmann hatte die Fertigstellung des Bauwerks mit seinem eher profanen Charakter nicht mehr erlebt: Er war im August 1950 gestorben. Doch mit dem geplanten Haus hatte er die damaligen eigenständigen NAK-Gemeinden Ludwigshafen-Friesenheim und Ludwigshafen-Gräfenaustraße zusammengeführt. Bezirks-Apostel Friedrich Hahn (1909-1974) hatte ihr den etwas sperrigen Namen „Haus des Zeugnisses und der Erlösung“ gegeben.

Sechs Jahrzehnte später wurde die Organisation der 1981 und von 2009 bis 2011 zweimal von Grund auf renovierten Kirche „rückwärts“ verändert: 2015 gaben die Friesenheimer ihre mittlerweile auf nur noch 600 Plätze verkleinerte Kirche auf. Bis 2020 gab es dort noch zentrale Veranstaltungen des Bezirks Rheinpfalz – dann folgte ihre „Entwidmung“.

Stark in Zentralafrika

Den letzten neuapostolischen Gottesdienst hielt 2020 der Apostel Gert Opdenplatz. Die Friesenheimer NAK-Mitglieder verteilten sich nach Oggersheim in die Kirche an der Schillerstraße und in die Gartenstadt in ihr Gotteshaus an der Eichenstraße. Die anderen NAK-Gemeinden in Ruchheim (1975), Rheingönheim (2003) und Oppau (2014) waren schon früher aufgegeben worden. Auch die Gemeinden in Böhl-Iggelheim (1994), Assenheim (2003), Lambsheim (2012), Limburgerhof (2012) und Mutterstadt (2013) existieren schon einige Zeit nicht mehr. Vorbei die Zeiten, als bei einem Karfreitag-Gottesdienst 2018 in der Friesenheimer Kirche mehr als 500 Teilnehmer den beeindruckenden Rahmen bildeten.

Im Bezirk Rheinpfalz gibt es nach NAK-Angaben derzeit 16 Gemeinden, die von etwa hundert ehrenamtlichen Seelsorgern betreut werden. In der Bundesrepublik gehören – so die internationale christliche Religionsgemeinschaft nach eigenen Angaben – rund 330.000 Menschen in 1700 Gemeinden dieser 1863 gegründeten „Kirche der Endzeit“ an.

Weltweit sollen es etwa zehn Millionen in rund 60.000 Gemeinden sein – die überwiegende Anzahl in Zentralafrika. Die Neuapostolische Kirche betrachtet die Bibel als ihre heilige Schrift und die Apostel als Nachfolger der Jünger Jesu, an dessen baldige Wiederkehr sie glauben. Sie kennen drei Sakramente: Die Wassertaufe, das Abendmahl und die heilige Versiegelung, bei der der Heilige Geist vermittelt wird. Geleitet werden alle Gemeinden und Bezirke von „Aposteln“.