Der Tierschutzverein Ludwigshafen hat eine Aktion gestartet, um Tierbesitzer dazu zu motivieren, ihre Haustiere chippen und registrieren zu lassen. Bis Donnerstag, 30. April, zahlt der Verein für jedes gechippte Tier einen Zuschuss von zehn Euro. Die Abwicklung erfolgt direkt über die Tierarztpraxis, bei der das Tier vorgestellt wird. Der Betrag wird dabei automatisch von der Rechnung abgezogen. Hintergrund der Aktion ist die erfolgreiche Rückführung des Katers Eddie, der nach 18 Monaten aus Ludwigshafen-Hemshof in seine Heimat Hamburg zurückgebracht werden konnte. Möglich war dies nur aufgrund seiner Kennzeichnung und Registrierung. Der Fall zeigt, wie wichtig das Chippen für die Wiederauffindbarkeit vermisster Tiere ist.