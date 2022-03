Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s um eine Verwandlung.

Gerade ist ja für viele eine Zeit der Veränderung. Das gilt auch für uns in der RHEINPFALZ-Redaktion. Wie viele von Ihnen vielleicht schon wissen, haben wir unsere internen Strukturen verändert. Seit Mitte Januar arbeiten die Lokalredaktionen Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sehr eng zusammen. Die Kollegen unterstützen sich gegenseitig bei der Produktion der Inhalte für Print und Homepage. Im Zuge dieser Neuorganisation hat sich für mich persönlich vor allem eines bei der Arbeit geändert: Ich bin sozusagen vom Einzelkämpfer zum Teamplayer geworden.

Was meine ich damit? Nun, die vergangenen Jahre war ich ausschließlich damit beschäftigt, mich um Inhalte aus Mannheim zu kümmern. Tickermeldungen schreiben, jeden Tag eine Seite produzieren mit Themen aus Mannheim und der Region. Eine große Unterstützung dabei waren die vielen tollen Kollegen, die als freie Mitarbeiter durch die Stadt mit den Quadraten geflitzt sind und mich und Sie in den letzten Jahren mit Tausenden von Artikeln versorgt haben. Das Gute ist: Das tun sie zum Glück weiterhin. Was aber neu ist: Ich bin jetzt ein Teil des Teams, das sich um die Berichterstattung aus Ludwigshafen kümmert. Zwar bin ich weiterhin für die Planung der Themen aus Mannheim zuständig, ansonsten verschwimmen aber die Grenzen sozusagen. Mal werde ich mit weiteren zwei Blattmachern lokale Seiten der Redaktionen Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal produzieren und den jeweiligen Online-Auftritt mitgestalten. Und in anderen Wochen kann ich mich aus dem Tagesgeschäft verabschieden und mich selbst auf das Schreiben und Recherchieren konzentrieren.

Plausch statt Selbstgespräch

Was aber vor allem neu ist: Ich bin in die Planungen der Kollegen eingebunden, die sich um Ludwigshafen kümmern. Ich nehme an deren Konferenzen und Absprachen teil. Und als Reporter kann es auch passieren, dass ich mal in Ludwigshafen unterwegs bin beziehungsweise ein Kollege oder eine Kollegin eine interessante Geschichte aus Mannheim mitbringt. Viele spannende Themen gibt es ja schließlich auf beiden Seiten des Rheins. Außerdem ist es so, dass die besten Ideen immer im Gespräch entstehen. Schwarmintelligenz und so. Selbstgespräche können zwar auch ihren Reiz haben, werden aber auf die Dauer langweilig. Widerspruch, Lob und konstruktive Kritik von Kollegen – das ist es, wovon der Arbeitsalltag in einer Redaktion geprägt sein sollte. Dann klappt es auch mit einer lebendigen Zeitung.

Eines hat sich aber nicht geändert: Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, jeden Tag eine informative und unterhaltsame Lektüre zu bieten, ist weiterhin unser Anspruch und Ansporn – und das auf allen Kanälen: online und in der gedruckten Ausgabe.

Der Autor

Oliver Seibel (48) ist Mitglied der Lokalredaktion Ludwigshafen – und dort mit Schwerpunkt für die Berichterstattung aus Mannheim zuständig.