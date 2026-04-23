Über eine deprimierende Odyssee durchs Gesundheitssystem berichtet unsere Autorin in der Kolumne „Quintessenz“.

Mein lieber Mann und ich sind in die Mühlen des Gesundheitssystems geraten – und nach vielem Hin und Her, langen Wartezeiten an etlichen Stellen und wenig Mitgefühl für den Patienten, der medizinische Hilfe benötigt, ziemlich am Ende mit unserem Latein. Denn die Behandlung des gesundheitlichen Problems steht immer noch aus.

Als aufmerksame Beobachter – mit etwas gesundem Menschenverstand – fragen wir uns, wie ein so absurdes und menschenunfreundliches Konstrukt überhaupt entstehen konnte. Über die dringend notwendige Reform wird zwar seit Langem geredet. Aber offenkundig traut sich niemand, diesen alltäglichen Wahnsinn in den Praxen und Krankenhäusern endlich zu stoppen und mit Blick auf den Menschen sinnvoll neu zu organisieren.

Grundsätzlich ambulant

Aber zurück zum eigentlich banalen Anfang unserer Geschichte: Mein Mann wurde von einem Facharzt an ein Krankenhaus überwiesen, weil ein kleiner chirurgischer Eingriff vorgenommen werden soll. Die Operation muss grundsätzlich ambulant erledigt werden. Das ist Gesetz. Nun ist meine bessere Hälfte leider schon seit einiger Zeit chronisch erkrankt, pflegebedürftig und im Alltag auf viel Unterstützung angewiesen. Selbstverständlich wird er haus- und fachärztlich betreut. All seine gesundheitlichen Probleme sind ausführlich dokumentiert und werden regelmäßig überwacht. Nicht zuletzt auch bei einem mehrwöchigen Aufenthalt in einer Klinik im vergangenen November. Dabei wurde mein Mann komplett auf den Kopf gestellt.

Trotzdem wurde er jetzt zur Vorbereitung des ambulanten Eingriffs zu einem „Vorgespräch“ ins Krankenhaus bestellt. Immerhin hatte man ihn vorgewarnt: Er sollte drei Stunden dafür einplanen. Das galt dann für mich als Pflegeperson, die ganz nebenbei auch noch berufstätig ist, ganz genauso. Denn allein kann mein Mann solche Termine nicht mehr bewältigen. Drei Stunden haben für die Vorbereitungen übrigens bei Weitem nicht ausgereicht.

Alles auf Papier notiert

In der Klinik ging es über relativ verzweigte Wege von der Aufnahme mit mehr als einstündiger Wartezeit – trotz Termins – zu drei verschiedenen Stellen. Keine Spur von einer elektronischen Patientenakte oder nachvollziehbarer Organisation. Mehrfach wurden Basisdaten abgefragt und auf viel Papier notiert. Die komplette Krankengeschichte meines Mannes samt Medikamentenplan mussten wir auf einem für ältere Augen kaum lesbaren mehrseitigen Vordruck dokumentieren.

An dieser Stelle kürze ich die Geschichte lieber ab und fasse zusammen: Insgesamt wurden wir dreimal in das Krankenhaus zitiert, um ausgedruckte Unterlagen und Befunde vorzulegen und Voruntersuchungen zu wiederholen. Wir verbrachten mehr als sieben Stunden in der Klinik. Trotzdem hieß es am Ende der Prozedur, dass die Operation nicht wie geplant stattfinden kann, weil die Gesundheit beziehungsweise Krankheit meines Mannes das nicht zulässt. Wir sollten uns daher zunächst wieder an unseren Hausarzt wenden. Einfach verrückt!

Zustimmung für Datenverarbeitung

Bei unserem Hausarzt sind die gesundheitlichen Probleme meines Mannes natürlich bestens bekannt. Eine Mitarbeiterin der Praxis meinte dazu trocken: „Da hätten die im Krankenhaus ja auch mal vorher nachfragen können.“

Wir haben nicht mitgezählt, wie oft mein lieber Mann bei unserer Odyssee durch das Krankenhaus schriftlich zugestimmt hat, dass seine Daten erfasst und weitergegeben werden dürfen. Aber wir sind uns ganz sicher, dass niemand davon Gebrauch macht – und dass die sogenannte elektronische Patientenakte gar nicht existiert!

Einen Termin für die notwendige Operation, die wegen eines ernsthaften Befundes von einem Facharzt angeordnet wurde, hat mein lieber Mann noch immer nicht. Der Eingriff kann in der Klinik wohl erst dann erledigt werden, wenn der Patient bei guter Gesundheit ist.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.

