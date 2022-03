In der wärmeren Jahreszeit wird der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) laut Verwaltung wieder stärker gefordert sein. Durch die steigenden Temperaturen würden erfahrungsgemäß in den Abend- und Nachtstunden Lärmbeschwerden sowie Verstöße auf Spielplätzen und in Grünanlagen zunehmen. Für Akutfälle sei der KVD Vollzugsdienst ab 1. April bis 31. Oktober wieder rund um die Uhr erreichbar: unter Telefon 0621 504-3471.