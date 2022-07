Weil ein betrunkener Mann zwei Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) der Stadt attackiert hat, mussten diese ihn letztlich mit Reizgas außer Gefecht setzen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollten sie am Dienstag gegen 10.30 Uhr in einem Park nahe der Lichtenbergstraße die Personalien des 30-Jährigen feststellen. Als er sich dem per Flucht zu entziehen versuchte und die KVD-Bediensteten ihn daran hindern wollten, wehrte er sich mit Schlägen, woraufhin sie zu den Reizgaskartuschen griffen. Es brauchte weitere Kräfte des KVD, die zur Unterstützung herbeigerufen worden waren, um den Mann letztlich unter Kontrolle zu halten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 1,18 Promille. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Da gegen ihn über diesen massiven Widerstand hinaus ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.