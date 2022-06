Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Dienstagnachmittag eine leere Gaststätte in der Nördlichen Innenstadt versiegelt. In den Gasträumen befand sich keine für das Lokal verantwortliche Person, als die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr dort kontrollierten. Der KVD war für den Einsatz zuvor von der Polizei hinzugezogen worden, weil dieser bei einer Kontrolle in einer anderen Gaststätte von der dortigen Servicekraft die Schlüssel des anderen, verwaisten Lokals übergeben worden waren. Die Bedienung gab an, ein Mann sei vorbeigekommen, habe die Schlüssel abgegeben und sie gebeten, kurz auf die andere Gaststätte aufzupassen. Da sich während der Anwesenheit der Einsatzkräfte in der verlassenen Gaststätte keine Verantwortlicher zeigte, schloss und versiegelte der KVD das Lokal.