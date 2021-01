Die Bewohnerin eines Hauses in der Yorckstraße (Süd) hatte dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) am Donnerstagabend gemeldet, dass mehrere Jugendliche im Treppenhaus feiern würden und damit gegen die Corona-Regeln verstoßen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte laut Stadt drei Personen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren an. Weil eine von ihnen ein Taschenmesser wegwarf, als sie die KVD-Mitarbeiter sah, wurden alle Anwesenden durchsucht. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte unter anderem Cannabis. Wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verständigte der KVD die Polizei, die den Fall übernahm.