Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntagvormittag die Anleinpflicht an der Rheinschanzenpromenade durchgesetzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Demnach bemerkte gegen 9.45 Uhr eine KVD-Streife einen nicht angeleinten Hund auf Höhe des Bewegungsparcours und sprach den Hundehalter an. Dieser zeigte sich zunächst uneinsichtig, nahm aber dennoch seinen Hund an die Leine.

Anlässlich dieses Falls weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass im gesamten Stadtgebiet Anleinpflicht besteht. Um dem Bedürfnis der Hunde nach freier Bewegung entgegenzukommen, sind im Stadtgebiet Hundeauslaufflächen ausgewiesen. Auch auf diesen Hundeauslaufflächen sind Halterinnen und Halter für ihren Hund verantwortlich. Sogenannte Listenhunde müssen auch dort angeleint bleiben.