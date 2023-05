Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen im Stadtteil Süd gleich zwei Unfälle gebaut und wurde von einer Polizeistreife neben seinem Auto auf einer Straße sitzend aufgegriffen. Laut Polizeibericht war der 64-Jährige mit seinem Wagen zunächst auf ein vor ihm fahrendes Auto in der Lagerhausstraße aufgefahren. Anschließend stieg er schwankend aus seinem Fahrzeug, begutachtete den Schaden, stieg wieder ein und fuhr davon. Auf der Flucht stieß er dann noch gegen einen Laternenmast in der Bleichstraße. Der 64-Jährige wurde kurz darauf neben seinem Auto sitzend in der Mundenheimer Straße von der Polizei entdeckt. Nach Angaben der Beamten war der Mann so betrunken, dass er keinen Atemalkoholtest durchführen konnte. Dem 64-Jährigen wurde auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Die Schadenshöhe der Unfallfahrt wird noch ermittelt.