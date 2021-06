Zwischen Lagerplatzweg und Frankenthaler Straße wird die Rohrlachstraße (Hemshof) wegen Bauarbeiten an den Rinnen der Eisenbahnüberführung in der Nacht auf Freitag, 25. Juni, ab 22 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung beginnt laut Stadtverwaltung auf Höhe der Bürgermeister-Grünzweig-Straße und erstreckt sich bis zum Bereich Frankenthaler Straße/Lorientallee. Die Arbeiten werden voraussichtlich am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr beendet sein. Während der Sperrung ist in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.