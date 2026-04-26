Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der A6 bei Mannheim hat sich laut Polizei ein Auto überschlagen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Smart die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt. Vermutlich aus Unachtsamkeit, bemerkte er den vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer zu spät. Als er das Fahrzeug bemerkte, versuchte der 34-jährige noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieses Manöver misslang ihm aber. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er kollidierte mit dem Pkw vor ihm, kam ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto des 34-jährigen kam auf dem Dach liegend auf der linken Fahrspur zum Liegen. Glücklicherweise wurde er durch den Unfall nur leicht verletzt. Der 29-jährige Fahrer des Wagens vor ihm blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Fahrtrichtung Frankfurt musste für die Dauer von fast einer Stunde für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden.