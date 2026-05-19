Der Hemshoftunnel wird laut Stadtverwaltung am Donnerstag, 21. Mai, von 9 bis 15 Uhr für den Verkehr aus Richtung Oppau/ BASF kommend in Fahrtrichtung Innenstadt voll gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Entwässerungskanal im Bereich des Tunnels per Befahrung mit einer Videokamera untersucht. Der Verkehr wird über den Hemshofkreisel umgeleitet. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und um Beachtung der Umleitungsbeschilderung.