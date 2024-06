Die von der Stadt angekündigte Vollsperrung der Hochstraße Nord (B44) in Fahrtrichtung Mannheim von Freitag, 21. Juni, bis Montag, 24. Juni, entfällt. Aufgrund von Engpässen beim Baumaterial, müssten die an diesem Wochenende vorgesehenen Maßnahmen verschoben werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Vollsperrung war vorgesehen, um vorbereitende Arbeiten zum Bau der künftigen Westbrücke über die Bahngleise in Höhe des Ziegeleiwegs durchführen zu können. Durch den vorübergehenden Materialmangel sei aber der Zeitplan für den Brückenbau nicht beeinträchtigt. Ob und wann die jetzt entfallene Vollsperrung noch einmal notwendig werde, sei derzeit noch offen.