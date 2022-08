Von einer vollen Wasserflasche ist am Montag gegen 16.30 Uhr ein 84-Jähriger im Bürgerhof (Mitte) getroffen worden. Sie war von einer Gruppe derzeit unbekannter Jugendlicher aus dem dritten Stock des Parkhauses geworfen worden. Zuvor hatten diese Passanten mit Wasser bespritzt, ehe sie zur Flasche gegriffen hatten. Der Senior wurde im Bereich des Gesichts getroffen und leicht verletzt. Zeugenhinweise zu den Jugendlichen an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.