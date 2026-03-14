Sechs Wochen in Ludwigshafen – Zeit für eine erste persönliche Bilanz. Von Terminen, die man überleben kann und der Suche nach Parkplätzen.

Seit sechs Wochen bin ich nun in der Lokalredaktion Ludwigshafen unterwegs – mal am Schreibtisch, mal draußen, wo auch für Redakteure das echte Leben spielt. Sechs Wochen sind kein Jubiläum, aber lang genug, um „jetzt doch auch mal die Kolumne zu schreiben“. Zum Glück fallen mir da direkt zwei Erlebnisse ein.

Saumagen Ahoi!

Manch einer freut sich ganzjährig darauf, dass die närrische Zeit wieder losgeht. Was liegt näher als einen Faschingsenthusiasten zu Faschingsveranstaltungen zu schicken? Richtig: mich dahin zu schicken. Meines Zeichens mindestens unenthusiastisch. Also geht es zur KG Schlotte in Schifferstadt, zur Verleihung des Saumagenordens. Angepriesen als ein Hort großer Prominenz – und mit den Worten „Das mussten wir alle schon machen“ – wehre ich mich nicht genug und finde mich am Dienstagabend im Journalistenkabuff wieder. Es gibt – natürlich – guten Saumagen, die Leute haben Spaß und erstaunlich viele Witze zünden (auch bei mir). War es weniger „schlimm“ als gedacht? Teilweise. Brauche ich direkt Nachschlag? Nein. Werde ich dennoch schon zur nächsten Veranstaltung geschickt? Aber na klar: Nur ein paar Tage später fahre ich auf einem Umzugswagen beim Ludwigshafener Straßenfasching mit. Ahoi!

Klaustrophobische Autos

Aber bevor ich im Büro sitzen – oder auf Termine in die weite Welt (des Rhein-Pfalz-Kreises) fahren kann – muss ich aus der Süd- erst einmal in die Vorderpfalz kommen. Meistens nehme ich den Zug, aber manchmal muss es auch das Auto sein. Weil die Deutsche Bahn nicht mitmacht, weil es ein Termin verlangt. Gründe gibt es auch an diesem Tag. Eigentlich will ich das Auto in Neustadt stehen lassen – genauer gesagt: auf dem Park and Ride Parkplatz in Böbig. Das liegt an der Strecke, und es gibt eine ganze Menge Parkmöglichkeiten. Normalerweise. Derzeit wird einer der beiden Plätze umgebaut. Also versucht sich die gleiche Anzahl Autos auf weniger Plätze zu quetschen.

Allerdings: Quetschen? Wirklich gequetscht wird gar nicht. Jedenfalls nicht von allen. Manche scheinen Angst zu haben, ihr Wagen könnte klaustrophobische Anwandlungen entwickeln. Da lassen sie lieber etwas Abstand. Ich sehe einige schöne Lücken, knapp zu schmal für mein Auto. Aufregen und fluchen tun in dem Moment gut, haben aber keinen langfristigen Nutzen. Also muss ich eine andere Möglichkeit finden. Zurück nach Landau? Nicht bei diesen Spritpreisen. Da bin ich die Strecke ja umsonst gefahren. Aber zum Glück gibt’s in Limburgerhof noch einen weiteren Park and Ride Parkplatz, einige Straßenkilometer die A65 rauf. Also platziere ich mein Auto dort und fahre dann mit der Bahn weiter nach Ludwigshafen. Lustigerweise gibt es just an diesem Tag noch einen Termin für mich: Ich vertrete den Kollegen beim Bauausschuss. Und wo? Limburgerhof. So ein Zufall!

Ich lerne also: Fasching überlebt man, Parkplätze findet man irgendwann auch. Vielleicht kommt man selten dahin, wo man hinwill, aber erstaunlich oft dahin, wo man am Ende doch richtig ist. Auf die nächsten sechs Wochen!