Bei einem Beinahe-Unfall in Edigheim sind am Dienstag laut Polizei zwei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden. Als eine 42-Jährige um 13.15 Uhr von einer Tankstelle in die Oppauer Straße einfahren wollte, wäre es fast zur Kollision mit dem Bus gekommen. Dieser war bereits die Oppauer Straße in Richtung Pfingstweide entlang gefahren und legte eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzten ein Zehnjähriger und eine 63-Jährige.