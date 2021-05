Es hat sich abgezeichnet: Die Stadt hat am Dienstagvormittag ihre ursprünglich bis 14. Februar geltende Corona-Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Pandemie mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das betrifft die nächtliche Ausgangssperre, die Maskenpflicht in der City und die Besuchsbeschränkungen in Altenheimen.

„Wir reagieren mit dieser Entscheidung auf die rückläufigen Fallzahlen und den damit verbundenen Rückgang bei der Inzidenzzahl für sieben Tage. Damit haben wir in unserer Stadt gemeinsam einen wichtigen Meilenstein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geschafft. Ludwigshafen ist kein Corona-Hotspot mehr“, begründete Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den Schritt. Als sie das vormittags ankündigte, lag der Inzidenzwert für Ludwigshafen, also die Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, bei 66,2. Stand Dienstagnachmittag ist der Wert dem Landesuntersuchungsamt zufolge weiter gesunken: auf 56,3. Der Topwert lag Anfang Dezember bei über 400. Ab einem Wert von 50 wird eine Kommune als Risikogebiet ausgewiesen.

Mit der Aufhebung der Verfügung entfallen in Ludwigshafen die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, die Maskenpflicht in der Innenstadt von 8 bis 20 Uhr sowie die Besuchsbeschränkungen in den Pflege- und Senioreneinrichtungen (bisher eine Stunde pro Bewohner am Tag). Die Vorgaben aus der Corona-Verordnung des Landes bleiben gültig, Geschäfte und Lokale geschlossen.

Mit Fachbehörden abgestimmt

Ihr Dank gehe an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Allgemeinverfügung jetzt aufgehoben werden konnte, betonte Steinruck: „An die Bürger, die sich weitgehend an die Einschränkungen gehalten haben, an die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Verwaltung, an die Polizei und den Bereich Öffentliche Ordnung.“ Die Entscheidung habe sie gemeinsam mit dem Stadtvorstand und in Abstimmung mit den Fachbehörden getroffen.

Kein Massenausbruch in der Asylunterkunft

Ein weiterer Anlass, die Allgemeinverfügung aufzuheben, seien die neuen Testergebnisse in der Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße gewesen, so Steinruck. Sie bestätigten die Annahme, „dass es dort nicht zu einem Massenausbruch von Corona und nicht zu einer weiteren Verbreitung der Mutation gekommen ist“, erklärte die OB. Nachdem am Freitag 94 Bewohner und Besucher von mobilen Teams getestet wurden, waren es am Montag 88. Insgesamt sind dort 157 Bewohner gemeldet, von denen aber nicht alle vor Ort sind. Zum Stand der Nachverfolgung abwesender Personen machte die Stadt auf Nachfrage keine Angaben.

„Corona bleibt dennoch gefährlich“

Aufgrund der aktuellen Ergebnisse sei es möglich geworden, die für viele Menschen belastenden Einschränkungen zurückzunehmen. Die Stadt habe in den vergangenen Monaten stets sorgfältig abgewogen, ob und inwieweit Rechte der Bürger wegen des Infektionsschutzes eingeschränkt werden müssen, so Steinruck. „Corona bleibt dennoch gefährlich, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Deswegen appelliere ich an die Menschen in der Stadt, auch weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, Kontaktbeschränkungen ernst zu nehmen und medizinische Masken oder FFP2-Masken zu tragen, wo dies vorgeschrieben ist. Wir dürfen nicht nachlassen, denn es ist klar, dass wir mit neuen Einschränkungen rechnen müssen, sollten die Fallzahlen wieder ansteigen“, bekräftigte die OB.

Weiterer Bewohner positiv getestet

Bei den von der Verwaltung veranlassten Massentests in der Oggersheimer Sammelunterkunft wurde ein weiterer Bewohner positiv getestet. Der Mann ist mit Covid-19 infiziert, eine Mutation des Virus konnte nicht nachgewiesen werden. Er zeige keine Symptome. Der Mann sei unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses in eine andere Einrichtung verlegt worden. Weitere Tests seien negativ gewesen. Zweimal negativ getestet worden sei auch der unmittelbare Mitbewohner des in der Vorwoche erkrankten Mannes. Er habe am Dienstag über Unwohlsein geklagt, mittlerweile gehe es ihm gut.

Nachdem am Donnerstag bei einem Bewohner der Sammelunterkunft, der bereits 2020 an Corona erkrankt war, das Virus erneut festgestellt und zudem eine Mutation des Virus nachgewiesen worden war, stellte die Verwaltung die Unterkunft unter Quarantäne und veranlasste umgehend Corona-Tests bei den Bewohnern. Diese werden in den nächsten Tagen fortgesetzt.

14-tägige Quarantäne bleibt bestehen

Das zuständige Gesundheitsamt habe gegenüber der Verwaltung zwischenzeitlich bekräftigt, dass es für alle Bewohner der Asylunterkunft auf einer 14-tägigen Quarantäne bestehe, unabhängig davon, ob negative Testergebnisse vorliegen. Diese Anordnung werde die Verwaltung umsetzen. Die Bewohner würden mit Lebensmitteln versorgt und ärztlich betreut.

Die Aufhebung der Ausgangssperre hatten zuletzt unter anderem CDU, FDP und AfD gefordert. Die AfD verlangte auch das Ende der Maskenpflicht in der Innenstadt – mit Verweis auf die sinkenden Inzidenzwerte und mit Verweis auf den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom Montag. Das Gericht hatte die Ausgangssperre für das Nachbarbundesland (20 bis 5 Uhr) nach dem Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen außer Vollzug gesetzt.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten treffen sich am Mittwoch, um über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns sowie über eine Öffnungsstrategie für Geschäfte und die Gastronomie zu beraten.

Strategiewechsel gefordert

Mit Blick darauf plädieren die Industrie- und Handelskammern (IHK) aus der Metropolregion Rhein-Neckar für einen Strategiewechsel in der Pandemie-Bekämpfung: „Wir erkennen ausdrücklich an, dass der Gesundheitsschutz an erster Stelle steht. Das heißt aber nicht, dass die pauschalen Schließungen ganzer Branchen bloß zu verlängern sind. Nach fast einem Jahr Pandemie-Bekämpfung sollten Einschränkungen des Wirtschaftslebens gezielt dort ansetzen, wo belegbar Infektionsgefahren zu identifizieren sind“, heißt es in einer Stellungnahme. Sofern Unternehmen aber durch Infektionsschutzpläne und eine geringe Kontaktintensität den Schutz von Kunden und Mitarbeitern gewährleisten könnten, sollte ihnen eine Öffnung in absehbarer Zeit erlaubt werden. „Wir erwarten uns vom Treffen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin eine solche Perspektive für die von Schließung betroffenen Firmen.“

„Regional einheitlich vorgehen“

Als hochgradig verdichteter Wirtschaftsraum in 15 Stadt- und Landkreisen sowie drei Bundesländern appellieren die IKH-Vertreter zudem für ein regional einheitliches Vorgehen. „Ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen führt zu massiven Wettbewerbsverzerrungen und zu sinkender Akzeptanz.“ Eine solche Politik könnte die Mobilität und damit die Pandemie antreiben, wenn Personen aus Räumen mit striktem Lockdown in Städte und Kreise mit geringerer Inzidenz fahren. Die IHKs Rhein-Neckar, Pfalz, Darmstadt Rhein-Main-Neckar und Rheinhessen vertreten in der Metropolregion Rhein-Neckar gemeinsam die Interessen von 150.000 Unternehmen.

Kommentar: Zickzack-Kurs

Einige Einschränkungen sind nun vom Tisch, viele atmen auf. Aber der Corona-Kurs vor Ort irritiert.

Am Freitag war nach der ersten nachgewiesenen Virusmutation noch von einer Bewegungssperre für Ludwigshafen die Rede. Abends dann die Corona-Rolle rückwärts: Auf die ohnehin umstrittene 15-Kilometer-Regel wurde verzichtet. Am Montag wurde noch vor dem dritten Lockdown gewarnt, falls zu früh gelockert würde. Die Inzidenzwerte sinken zwar beständig, sind aber laut OB Steinruck nur ein „Hilfsinstrument“. Die Situation in den Kliniken sei weiter ernst. Und jetzt mit sofortiger Wirkung die Aufhebung der Allgemeinverfügung – mit Verweis auf eben jene Inzidenzwerte. Daraus werde mal einer schlau. Ludwigshafen sei kein Hotspot mehr – trotz der als gefährlich eingestuften Mutanten. Mit der Aufhebung der Besuchsbeschränkungen in Altenheimen geht die Stadt ohne Not ein hohes Risiko ein. Dieser Zickzack-Kurs mag intern erklärbar sein, nachvollziehbar ist er für Außenstehende nicht mehr. Zumal es in der Region längst keine einheitliche Linie mehr gibt, was auch die Wirtschaft zunehmend irritiert. So verspielt man Vertrauen und sorgt für Verunsicherung.