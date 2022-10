Ein 30-jähriger Raser hat bei einem Bremsmanöver auf der A 656 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Polizei war kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer auf der rechten Fahrspur unterwegs und wollte auf die linke Spur wechseln. Der Mann, der mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten angefahren kam, erkannte den angekündigten Spurwechsel offenbar zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Er kollidierte mit dem Peugeot und anschließend mit der Betonleitwand. Der Peugeot landete in die Leitschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall laut Polizei leicht und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.