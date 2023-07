Der Pfälzerwald-Verein Oggersheim macht am Samstag, 15. Juli, anlässlich der Siedlerkerwe eine Kurzwanderung für Jung und Alt vom Kerweplatz in der Notwende bis zur Bocksbrücke am Glockenloch. „Dort machen wir eine Pause und stärken uns mit Brezeln und frischen Getränken. Danach laufen wir wieder zurück zum Kerweplatz, wo schon die Leberknödel und kühles Bier auf uns warten“, teilt Wanderwart Uwe Mayer mit. Die Wegstrecke beträgt zirka vier Kilometer, Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Kerweplatz vor dem Festzelt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.