„Den Weg zum Frieden kann man nirgendwo besser starten als auf einer Kriegsgräberstätte“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Auf der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof gedachte sie der Toten durch Gewalt aus aller Welt.

Dazu war sie mit Vertretern von Polizei, Streitkräften und des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) zusammengekommen. Genau 100 Jahre ist der vom VdK initiierte Gedenktag mittlerweile alt. Er ist aktueller denn je. „Er ist der Stachel im Fleisch gegen unsere Vergesslichkeit“, so Steinruck am Mahnmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Oder, wie es Dichter Paul Tremmel ausdrückte: „Es geht hier um die Menschen, die wir vermissen, obwohl wir die meisten nicht kannten.“

Umrahmt von getragener Musik des Streichquartetts der städtischen Musikschule erinnerten Alejna Aliji, Rresarta Aliji und Celina John als städtische Auszubildende an den Grund für die Zusammenkunft. „Wir erinnern an die Opfer von Krieg, Gewalt, an die Verfolgten und Getöteten, weil sie anderer Rasse oder anderen Glaubens waren. Wir gedenken der Opfer von Kriegen und Bürgerkriegen sowie den Angehörigen der Bundeswehr im Auslandseinsatz.“

„So aktuell wie nie“

Denn auch wenn der Gedenktag seit nunmehr 100 Jahren besteht – „er ist so aktuell wie nie. Direkt vor unserer Haustür herrscht Krieg“, erinnert die Oberbürgermeisterin. Aus der Ukraine kämen Bilder, wie sie zumindest in Europa überwunden geglaubt waren. Der russische Angriffskrieg zeige jedoch: Sie sind es nicht. „Von Berlin an die ukrainische Grenze ist es genauso weit, wie von Berlin nach Brüssel“, erinnerte Steinruck.

Der Gedenktag sei eine Erinnerung daran, in Europa für Menschenrechte, Frieden und Freiheit einzutreten. „Der Tag ist ein Aufschrei dagegen, dass auch heute viele Menschen unter Krieg und Vertreibung, Folter und Mord, Gewalt und Terror leiden.“

Die abschließende Schweigeminute war gedacht als Mahnung und Herausforderung. „Die Gräber und Gedenkstätten sind die Orte, die den Toten eine Stimme geben.“ Es sei an den Lebenden, diese Stimmen zu hören und so den Worten des französischen Philosophen Gabriel Marc entgegenzuwirken. Düster hatte er formuliert: „Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles von vorn.“