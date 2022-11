Am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, 11.45 Uhr, wird Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) laut Stadtverwaltung innerhalb einer Feierstunde des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge auf dem Hauptfriedhof die Gedenkrede halten und am Ehrenmal für die Kriegstoten einen Kranz niederlegen. Kranzniederlegungen in den Ortsteilen sind jeweils um 11 Uhr durch die Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen in Ruchheim (Friedhof), in Oppau (Protestantische Auferstehungskirche), in Oggersheim (Am Ehrenfeld auf dem Friedhof) und in Maudach (Friedhof). Weiterhin liegen Kränze der Stadt auf den Friedhöfen in Friesenheim und Mundenheim, im Mozartpark Rheingönheim am Denkmal für die Kriegsgefangenen, auf den Ehrenfeldern des Hauptfriedhofs sowie am Mahnmal an der Lutherkirche.