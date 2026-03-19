Ein Tanz, den alle können und der sich aus diversen Traditionen speist? Mitstreiter für diese Utopie einer FolkDanceParty 2.0 werden noch gesucht – bis zur finalen Feier.

Er kann selbst jodeln und schuhplatteln, war aber auch Mitglied des Balletts an der Wiener Staatsoper: der Choreograf und Musiker Simon Mayer, Jahrgang 1984, der zusammen mit seiner Partnerin Hannah Shakti Bühler das ungewöhnliche Projekt am Mannheimer Eintanzhaus leitet. Sie wollen erforschen, welche Bewegungen und Muster in verschiedenen Tanztraditionen und Musikrichtungen wiederkehren – von Polka und Tarantella über Hip-Hop bis zu Ballroom und Voguing. „Überall wird gedreht, geschüttelt oder geklatscht“, erzählt er. „Wir wollen das Gemeinsame vor das Trennende stellen und gleichzeitig die Vielfalt wertschätzen.“ Das Kernziel ist eine Art „universeller Folkdance“, der über Wochen hinweg entwickelt wird bis zur Abschlussparty am Samstag, 27. Juni, 20 Uhr.

Die Freude ist ansteckend

Das Ganze speist sich aus dem Wissen, das vor allem Vereine mitbringen, etwa rumänische, türkische oder italienische Volkstanzgruppen. „Es geht darum, die Ursprünge zu pflegen, aber auch darum, eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu bauen“, sagt Mayer. Man müsse unterscheiden zwischen starrem Brauchtum – einem verbrannten Begriff mit Nazi-Vergangenheit – und einem Brauch, der etwas lebendig hält. Auch eine deutsche Volkstanzgruppe, die sich von der Idee begeistert zeigte, habe Hannah Shakti Bühler ausfindig gemacht. Da sie mit deutschen Eltern in Italien aufgewachsen ist, interessiert sich Bühler für die Themen Heimatgefühle und Zugehörigkeit. Sie wurde am Laban Trinity College ausgebildet, lehrt als Professorin für Zeitgenössischen Tanz an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und hat über Rituale und Empowerment im Volkstanz geforscht.

Wie ist der Ablauf?

Klingt theoretisch, macht aber Spaß: Denn mit dem Projekt soll kollektive Freude verbreitet werden oder „Spread the joy virus!“, wie Mayer es nennt. Das geht so: Die Gruppen entsenden ein bis zwei Botschafter, die bei zwölf Proben dabei sind. Bei den öffentlichen Stammtischen stoßen dann die Gruppen dazu, zeigen ihre eigenen Schritte und Bewegungen und laden das Publikum ein, beim partizipativen Teil mitzumachen.

Neue Stile in Queer Communities

Der Ansatz geht aber über „Althergebrachtes“ hinaus und richtet sich auch an Gruppen, die sich von der Tradition abgrenzen und mit neuen Stilformen identifizieren. Das kann Streetdance sein mit Hip-Hop, House oder Krump, aber auch Voguing und Ballroom aus der Queer Community. „Es kann gerne darüber Diskurse in den Proben geben“, meint der Choreograf Simon Mayer. „Eine Ballroom-Community, sagte ,Wir sind jetzt auch eine Tradition. We reclaimed tradition’.“ Das Projekt ist so offen gestaltet, dass auch Leute einzeln oder zu zweit mitmachen können, die sich als Teil eines Stils oder einer Praxis verstehen und das einbringen möchten.

Termine

Start ist mit dem Kennenlernen am Fr, 20. März, 19 bis 20 Uhr. Aber noch bis in den April können Vereine, Gruppen und Einzelne dazustoßen. Einblicke für die Öffentlichkeit gibt es bei den Stammtischen am Sa, 18. April, Do, 14. Mai, Fr, 19. Juni, jeweils 19.30 Uhr. Die finale FolkDanceParty 2.0 steigt am Sa, 27. Juni, 20 Uhr, im Mannheimer Eintanzhaus, G4. Kontakt: www.eintanzhaus.de