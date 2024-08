Die Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen (VHS) beginnt am Montag, 9. September, ihr zweites Semester. „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen“: Der Satz des Philosophen Ernst Bloch bleibt das Motto des Programms, heißt es in einer Mitteilung der VHS. Laut Sozialdezernentin Beate Steeg befinden sich verschiedene Abteilungen ihres Dezernats nun zentral in der Innenstadt im Neubau der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG in der Bismarckstraße.

Die Nähe der Abteilungen führt zu gemeinsamen Projekten. Ein Beispiel ist die Reihe „Lunale Kochgeschichten – Einzigartiges von Frauen aus Ludwigshafen“, die am Dienstag, 10. September, startet. Ebenfalls geplant ist ein literarisches Frühstück zum „Internationalen Tag der älteren Menschen“ und ein Demokratie-Quiz im „Café Alternativ“. Das Theaterkollektiv „Lu & Du“ bietet Workshops für Menschen ab 60 Jahren an, die gemeinsam ein Theaterstück entwickeln sollen.

Zum Europäischen Filmfestival der Generationen zeigt die VHS am Freitag, 8. November, den Film „Heaven Can Wait“. Im Anschluss erklärt eine Gesangspädagogin die gesundheitsfördernden Aspekte des Singens. Musikalisch wird es auch in der „Langen Nacht der Demokratie“ am Freitag, 27. September, in der Oppauer Music Hall. Hier werden Protestsongs gespielt, begleitet von multimedialen Hintergrundinformationen.

Neben kreativen Kursen wie Linolschnitt und Handlettering bietet die VHS auch Sprachkurse in elf Sprachen an. Ein neuer Kurs „Lieber Leichter“ vermittelt ab Mittwoch, 25. September, eine Gewichts stabilisierende Ernährungsweise. Weiter gibt es kostenlose Online-Vorträge zu Gesundheitsthemen für Frauen. Zusätzlich bietet die VHS vertiefende Microsoft-Office-Kurse und Workshops zur Künstlichen Intelligenz an. Die steigende Nachfrage nach Einbürgerungstests wird mit zusätzlichen Plätzen im Herbst gedeckt.

Im Netz

www.vhs-lu.de