Der Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen verwandelt sich laut Stadtverwaltung am Samstag, 14. März, 14 bis 20 Uhr, bei freiem Eintritt in ein Paradies für Brettspiel-Liebhaber. Bei der Veranstaltung „LU-City spielt“ gibt es laut Ankündigung kostenlos vielfältige Brettspiele für jedes Alter und Interesse zu leihen. Auf Wunsch erklären die Organisatoren gerne die Spielregeln. Wer alleine kommt, dem hilft das Team von „Vorderpfalz spielt“, schnell Spielpartner zu finden. In einem benachbarten Raum gibt es außerdem Bewegungsspiele für Familien mit kleineren Kindern. Für kostengünstige Snacks und Getränke ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es an der VHS, Telefon 0621 504-2238, oder per E-Mail an info@vhs-lu.de.