Ludwigshafen hat immer etwas zu bieten. Wer unterwegs ist, kann an vielen Ecken staunen. So etwa beim Anblick der beleuchteten Walzmühle oder beim Gang durchs Parkhaus. Zudem sind die Bürger pfiffig: Sie schützen sich mit Skeletten vor Frost oder zünden im Lockdown einen Knaller.

Einfach schön

Da war ganz schön was los, als in den seligen Vor-Corona-Zeiten ein Fernseh-Satiremagazin Ludwigshafen zur „hässlichsten Stadt Deutschlands“ gekürt hatte. Manche trugen es mit Humor, andere mit Fassung. Wieder andere setzten zum Gegenangriff an. Stichwort „Ludwigshafen ist schön“. Dazu gibt es eine Facebook-Gruppe mit ganz vielen spannenden und vor allem wirklich schönen Bildern. Ein bekennender Ludwigshafen-Fan ist auch Thomas Grommes. Als GML-Chef ist er dafür verantwortlich, dass die Müllverbrennungsanlage zuverlässig läuft. Auch sonst ist ihm daran gelegen, dass die Stadt gut dasteht. Daher zögerte er auch nicht, uns sein Walzmühle-Foto zu schicken. Es sei ein weiteres Kapitel von „Ludwigshafen ist schön“, schreibt Grommes und betont: „Der Turm der Walzmühle mit seiner leuchtenden Pyramide ist eine sehr schöne Visitenkarte für Lu.“ Uns bleibt nur eine Reaktion: völlig richtig.

Einfach ignorant

Dieses Auto der gehobenen Klasse hat nicht nur eine Einparkhilfe, die ganz genau zeigt, wo und wie viel Platz um die Karosserie herum ist. Es hat auch eine aktive Hinterachse, die mitlenkt, um auf engstem Raum das Gefährt präzise bewegen zu können. Es gibt auch einen Parkassistenten, der das Einparken selbstständig übernimmt. Wenn man ihn lässt. Der Hersteller wirbt mit seinen „intelligenten“ Systemen an Bord und dass dieses Auto „jeder Herausforderung gewachsen“ sei. Nun ja – der Fahrer dieses Wagens ist das offenbar nicht. Während die Intelligenz der Fahrzeuge in eindrucksvoller Weise immer weiter steigt, scheint die der Fahrer im besten Falle zu stagnieren, wenn nicht sogar sich umgekehrt proportional zu entwickeln. Denn sein Auto im ziemlich vollen Parkhaus am Pfalzbau so abzustellen, ist rücksichtslos und ignorant – also unterm Strich: dumm. Da hilft leider auch kein noch so intelligentes Auto.

Einfach ein Knaller

Viele Narren werden mit blutenden Herzen das Faschingswochenende zu Hause absitzen. Denn digitale Angebote können das lustige Treiben nun mal nicht ersetzen. Daher hat ein Oppauer offenbar aus Verzweiflung einen Partyknaller gezündet. Die Reste konnte man auf der Straße finden. Ob es geholfen hat? Wahrscheinlich nicht. Was aber bleibt, ist die Hoffnung, dass 2022 wieder gefeiert werden kann. Denn auch für Partyknaller gilt: Am schönsten sind sie in gemütlicher Runde.

Einfach gemütlich

Diese fünf Weihnachtsbäume haben es in der Oppauer Weiherhofstraße offenbar nicht mehr geschafft, rechtzeitig zum Christbaum-Abholtermin der Stadt herausgestellt zu werden. Irgendwo verständlich: Da keine Weihnachtsmärkte oder sonstige Veranstaltungen stattgefunden haben, wollten es die Menschen zu Hause einfach länger gemütlich haben. Und da gehören eine warme Kuscheldecke, leckere Getränke, gutes Fernsehprogramm ebenso dazu wie eine schöne Beleuchtung. Wie könnte man das besser erreichen als mit einem geschmückten Christbaum? Hyggelig nennen das die Dänen. Wenigstens haben es die Oppauer Nadelbäume noch vor Fasching geschafft, die heimischen Wohnzimmer zu verlassen. Wäre auch schon ein wenig wundersam, wenn sie statt Glaskugeln und Strohsternen mit Luftschlangen und närrischen Hütchen geschmückt würden.

Einfach nett

Stichwort Weihnachten, Silvester und Fasnacht. Eine nette Mischung aus allen Bräuchen ist uns an einem Auto des Wirtschaftsbetriebs WBL aufgefallen. Es war an der Blies unterwegs. Im Prinzip ja nichts Ungewöhnliches, dass die Mitarbeiter vor Ort sind, um sauber zu machen oder aufzuräumen. Umso netter ist es dann aber, wenn der berühmte zweite Blick Überraschendes offenbar. Mit einem Schweinchen wünschen die WBL-Leuten sich und allen anderen Glück. Und etwas Fahrzeugschmuck passt ja auch wunderbar in die närrische Zeit. Wir sagen dazu: einfach nett. So kann’s weitergehen – und nur besser werden.

Einfach gruselig

Na, wie geht es Ihnen im Moment bei den eisigen Temperaturen? Das hatten wir lange nicht: ein paar knackig-kalte und frostige Tage. Hat aber was. Zumal wir uns aktuell eh vor allem zu Hause aufhalten sollen. Wer doch mal raus muss, aber keine Lust aufs Scheibenkratzen hat, muss erfinderisch sein. Es gibt allerlei Möglichkeiten, um die Frontscheibe zu schützen. So mancher Fahrer greift dabei zu humoristischen Varianten. Oder zu gruseligen. Eine Version haben wir in West entdeckt. Kommt auch nicht oft vor, dass einem Skelette begegnen. Noch dazu während einer Pandemie. Wünschen wir uns beides: bald Frühling und kein Corona mehr.