In Ludwigshafen (45,3) und im Rhein-Pfalz-Kreis (34,3) lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) am Freitag erneut unter 50, in Mannheim bei 69,2. Ab 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Seit Pandemiebeginn sind in Ludwigshafen 269, im Kreis 171 und in Mannheim 246 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Ab Montag kommt der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca erstmals im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle zum Einsatz. Am Donnerstag waren 600 Impfdosen eingetroffen. Bisher gab es in Ludwigshafen 2220 Erst- und 1800 Zweitimpfungen.

In Stadt und Kreis sind bisher insgesamt 16 Virusmutationen nachgewiesen worden, überwiegend die britische Variante B117. 24 Mutationsträger gibt es Stand Freitag in Mannheim, in neun Fällen wurde die britische Variante nachgewiesen.