Die BASF-Idee, wegen der Corona-Pandemie zumindest ein „Kellereifest@home“ anzubieten, kommt offensichtlich gut an. Knapp eine Woche nachdem der Chemie-Konzern über die Pläne für Freitag, 4. September, informiert hatte, sind bereits über 1000 Weinpakete bestellt worden. Wegen der Corona-Krise kann das BASF-Kellereifest nicht wie geplant am 4. und 5. September auf dem großen Parkplatz in der Anilinstraße stattfinden. Als Ersatz bietet das Unternehmen aber ein „Kellereifest@home“ an. Dabei findet am 4. September ab 19 Uhr eine virtuelle Weinprobe statt. Das Paket umfasst drei Weine und einen Secco von Pfälzer Winzern. Es kann entweder im Weinfachgeschäft der BASF in der Anilinstraße gekauft oder im Internet-Shop bestellt werden. Weitere Informationen – auch zur Weinprobe – gibt es unter www.weinkeller.basf.de. Die BASF hatte Ende Juli zunächst mitgeteilt, dass die ersten 500 Weinpakete versandkostenfrei verschickt werden. Aufgrund der hohen Resonanz wurde die Anzahl der versandkostenfreien Pakete auf 1000 erhöht. „Auch diese Marke wurde bereits getoppt“, informiert die BASF. Das Kellereifest lockt normalerweise Tausende Besucher an.