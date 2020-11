Im städtischen Klinikum werden laut Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther aktuell 38 Covid-19-Patienten behandelt, acht mehr als am Freitag. Elf liegen auf der Intensivstation. Keine weiteren infizierten Bewohner und Mitarbeiter gibt es nach seinen Angaben im Altenpflegeheim in der Gartenstadt (Dr. Hans Bardens-Haus). Seit dem Corona-Ausbruch im Bardens-Haus vor gut zwei Wochen bleibt es somit bei 16 infizierten Bewohnern und sieben erkrankten Mitarbeitern. Günther beklagt allerdings einen weiteren und damit den insgesamt vierten Todesfall. Eine infizierte Bewohnerin sei mit fast 96 Jahren verstorben, berichtete er am Dienstag.