Bei der vierten Skatenight Ludwigshafen in dieser Saison rollen die Teilnehmer am Mittwoch, 3. August, auf einer 22 Kilometer langen Klassiker-Tour: Start ist wie immer um 19.30 Uhr am zentralen Berliner Platz. Runde eins führt über die Parkinsel direkt am Wasser entlang. Runde zwei startet gegen 20.20 Uhr und führt am Südwest-Stadion vorbei sowie einmal in großem Bogen um die Blies. Die Veranstaltung endet gegen 21.45 Uhr. Musik begleitet die Skater auf der Strecke, am Berliner Platz gibt es ab 19 Uhr einen Helmverleih. Wer möchte, kann erst zu Runde zwei ein- oder bereits nach Runde eins aussteigen. In der Pause gibt es Getränke zu kaufen, informiert Michaela Bachmann vom Team Skatenight. Die dritte Skatenight führte am 20. Juli in den Rhein-Pfalz-Kreis nach Altrip. Mehr Infos im Netz unter www.skatenight-ludwigshafen.de.