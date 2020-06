Bei einem Unfall in der Stadtmitte ist am Samstagnachmittag ein vierjähriges Kind verletzt worden. Laut Polizeibericht war das Kind in der Ludwigstraße zwischen einem geparkten Auto und einer Werbetafel auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 30-jähriger Mannheimer, der mit seinem Auto in Richtung Ludwigplatz fuhr, leitete eine Vollbremsung ein und versuchte nach links auszuweichen. Den Zusammenstoß mit dem Kind konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Nach Polizeiangaben wurde das Kind dabei leicht verletzt.