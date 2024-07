Einen etwas ungewöhnlichen Notruf hat das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr erreicht. Ein Ehepaar in der Neckarstadt wandte sich telefonisch an die Polizei, nachdem es von seinem vierjährigen Sohn in ein Zimmer eingeschlossen worden war. Die Beamten konnten die Eltern des Jungen schließlich aus ihrer misslichen Lage befreien, nachdem diese ihnen den Hausschlüssel aus dem Fenster zuwarfen. Alle Beteiligten blieben unverletzt.