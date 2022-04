Vollständig entkleidet und verletzt haben Eltern ihre vierjährige Tochter am Sonntag, 3. April, um 17.50 Uhr in einem Indoor-Spielplatz in Mannheim-Wohlgelegen gefunden. Das Kind lag laut Polizei im Treppenaufgang zum ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Gutenbergstraße und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich die Vierjährige mit einem vermutlich älteren Kind unter den Rutschen in der Nähe eines Klettergerüsts aufgehalten haben. Dort soll das unbekannte Kind körperlich auf die Vierjährige eingewirkt haben.

Keine Hinweise auf Sexualbezug

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es bislang keine Hinweise auf einen Sexualbezug, ebensowenig auf ein Fehlverhalten des Spielplatz-Betreibers. Dieser zeigte sich kooperativ und stellte der Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras zur Verfügung. Die Ermittlungen dauern an.

Gerüchte in Sozialen Medien

Derweil kursieren in den Sozialen Medien Nachrichten über den vermeintlichen Tathergang. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass durch das Verbreiten der Nachrichten Ängste geschürt und die Ermittlungen gefährdet werden könnten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 174-4444.