Bei der Notbremsung einer Straßenbahn am Mittwochmorgen in den Mannheimer Quadraten wurden vier Fahrgäste verletzt. Wie die Polizei meldet, mussten zwei Frauen im Alter von 34 und 81 Jahren in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen beiden Verletzten konnten ambulant versorgt werden. Zur Vollbremsung gezwungen war der Bahnfahrer, weil ein 53-Jähriger Transporterfahrer kurz nach 10 Uhr im Quadrat O5 beim Rangieren mit dem Heck seines Fahrzeugs in den Schienenbereich geriet und dabei die herannahende Straßenbahn der Linie 3 übersah. Durch die Gefahrenbremsung konnte der Bahnfahrer eine Kollision verhindern. Der Schienenverkehr war bis kurz vor 11 Uhr in dem Streckenabschnitt unterbrochen. Der 53-jährige Transporterfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen verantworten.