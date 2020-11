Bei einem Wohnungsbrand sind in der Nacht zu Sonntag laut Feuerwehr vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Brand war aus bisher unbekannten Gründen gegen 2.40 Uhr in der Mannheimer Mollstraße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung im vierten Stock eines fünfgeschossigen Wohngebäudes bereits in Vollbrand. Eine Person haben die der Rettungskräfte eigenen Angaben zufolge beim Eintreffen schwer verletzt vor dem Gebäude aufgefunden. Zwei Personen mussten aus einer Wohnung im fünften Stockwerk befreit werden. 17 Bewohner, darunter zwei Kinder, wurden in einem Wärmebus der RNV betreut. Die Brandwohnung sowie die darüber liegende Wohnung seien nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.