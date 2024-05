Vier Jugendliche sind am Donnerstagabend in Rheingönheim bei einem Unfall mit zwei Motorrollern verletzt worden. Der Polizei zufolge war gegen 19.10 Uhr der 15-jährige Fahrer eines Motorrollers mit seinem 16-jährigen Sozius auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung Erbachstraße nach links abbiegen. Ein 16-Jähriger mit einem 15-jährigen Sozius war ebenfalls auf einem Roller in gleicher Richtung hinter dem 15-Jährigen unterwegs. Der 16-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang des Vorausfahrenden zu spät und fuhr auf dessen Roller auf, wodurch alle vier Personen stürzten. Der 16-jährige Unfallverursacher wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten wurden leicht verletzt vor Ort versorgt.